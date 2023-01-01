В Єгипті знайдено десятки мумій всередині гробниці візира Аменхотепа-Хюї

На території стародавнього єгипетського міста Луксор знайшли невідомі раніше поховання. На знахідку натрапила команда з 22 іспанських єгиптологів і восьми єгипетських експертів.

Як пише іспанське видання La Prensa Latina, йдеться про знахідку в гробниці візира Аменхотепа-Хюї (18 династія). Під час розкопок було знайдено близько 60 мумій.

"Найважливішою подією цього року є відкриття двох гробниць, глибиною майже шість метрів", що складаються з "двох камер кожна і містять близько 60 мумій і залишків мумій", — сказав один з археологів Франциско Х. Мартін.

Він зазначив, що дві вторинні гробниці з'єднані двома поховальними камерами й характеризуються відсутністю епіграфів.

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Раніше вони були знайдені в гробниці візира Аменхотепа-Хюї, яка містить 30 колон з епіграфами.

На думку експерта, ця гробниця відзначається за стилем і могла стати в який момент некрополем.

"Вони почали будувати інші гробниці з різних династій всередині гробниці візира, оскільки це місце було священним. Це дуже багате місце, і ми відкриваємо для себе багато нового", - зазначив археолог.

Одна з співавторок розкопок Тереза Бедман розповіла, що досі всі мумії, поховані в цьому районі, були високопоставленими чиновниками духовенства.

За словами Бедман, оскільки тіла були муміфіковані, експерти впевнені, що вони належали до вищих соціальних класів.

Місце поховання візира ставало престижним, де хотіли бути похованими багато інших.

Іспанська місія розпочала виставку вмісту некрополя візира в Луксорському музеї, яка триватиме до 2023 року.

Луксорський храм (Luxor temple), вік якого 4000 років, вважається одним із найкрасивіших храмових комплексів епохи фараонів.

Наприкінці 80-х років минулого століття під храмом знайшли понад 20 статуй фараонів та богів, що належать до періоду Нового Царства. Ці статуї виставлені у Луксорському музеї.

Що відомо про візира Аменхотеп-Хюї

Він був візиром фараона Аменхотепа III протягом останньої третини його правління. Він також був директором Верхнього та Нижнього Єгипту та спостерігав за всіма роботами царя у Верхньому та Нижньому Єгипті.

Нагадаємо, що раніше в Єгипті виявили похоронну будівлю та портрети мумій птолемеївського та римського періодів. Це перша знахідка портретів за 112 років.

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