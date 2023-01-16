У Єгипті виявили загадкову гробницю віком 3500 років (фото)
На західному березі річки Ніл у Луксорі виявили давньоєгипетську гробницю, яка датується принаймні 3500 роками. Хто саме похований у гробниці досі не відомо.
Втім, за словами голови Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафи Вазірі, вона може належати комусь із 18-ї династії. Про це повідомляє єгипетська влада у Facebook.
Якщо ця теорія підтвердиться, то фараон стане частиною Нового царства, яке, на думку багатьох, було найбільшим із золотих віків Єгипту. Самі розкопки проводили дослідники з Вищої ради старожитностей Єгипту та археологи з Кембриджського університету.
Зазначається, що припущення підтверджується заявами голови британської дослідницької місії на місці Пірса Літерленда, який сказав, що гробниця потенційно може бути місцем останнього спочинку королівської дружини або принцеси з 18-ї династії.
Втім, інформація всередині цієї нововиявленої гробниці не зовсім ясна, оскільки внутрішня частина самої гробниці була в поганому стані.
За словами єгипетського археолога доктора Мохсена Камеля, частини похоронних камер були заповнені піском і вапняковим осадом внаслідок давніх повеней, що впливає на стан інтер’єру, включаючи деякі написи.
Нагадаємо, що раніше в Єгипті виявили похоронну будівлю та портрети мумій птолемеївського та римського періодів. Це перша знахідка портретів за 112 років.
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