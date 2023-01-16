У Єгипті виявили загадкову гробницю віком 3500 років (фото)

На західному березі річки Ніл у Луксорі виявили давньоєгипетську гробницю, яка датується принаймні 3500 роками. Хто саме похований у гробниці досі не відомо.

Втім, за словами голови Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафи Вазірі, вона може належати комусь із 18-ї династії. Про це повідомляє єгипетська влада у Facebook.

Якщо ця теорія підтвердиться, то фараон стане частиною Нового царства, яке, на думку багатьох, було найбільшим із золотих віків Єгипту. Самі розкопки проводили дослідники з Вищої ради старожитностей Єгипту та археологи з Кембриджського університету.

Відео дня

Зазначається, що припущення підтверджується заявами голови британської дослідницької місії на місці Пірса Літерленда, який сказав, що гробниця потенційно може бути місцем останнього спочинку королівської дружини або принцеси з 18-ї династії.

Втім, інформація всередині цієї нововиявленої гробниці не зовсім ясна, оскільки внутрішня частина самої гробниці була в поганому стані.

За словами єгипетського археолога доктора Мохсена Камеля, частини похоронних камер були заповнені піском і вапняковим осадом внаслідок давніх повеней, що впливає на стан інтер’єру, включаючи деякі написи.

Нагадаємо, що раніше в Єгипті виявили похоронну будівлю та портрети мумій птолемеївського та римського періодів. Це перша знахідка портретів за 112 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм канал!