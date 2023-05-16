У Німеччині виявили сліди людини віком 300 000 років (фото)

Міжнародна дослідницька група виявила найдавніші сліди людини, відомі в Німеччині. Сліди були виявлені в палеолітичному комплексі Шенінген у Нижній Саксонії, якому приблизно 300 000 років.

Сліди, імовірно, Homo heidelbergensis, оточені кількома слідами тварин та представляють картину екосистеми того часу. Про це повідомляє Phys.org.

Зазначається, що сліди та інформація з седиментологічного, археологічного, палеонтологічного та палеоботанічного аналізів дають уявлення про палеосередовище та ссавців, які колись жили в цій місцевості. Серед відбитків є три сліди, які збігаються зі слідами гомінінів – віком близько 300 000 років.

Відео дня

Читайте також: Розкопки завершені: археологи повністю відкопали загадкову споруду, яку знайшли біля Софії Київської

Вчені приписують два з трьох людських слідів у Шенінгені молодим людям, які використовували озеро та його ресурси в невеликій групі змішаного віку.

"Залежно від сезону навколо озера були доступні рослини, фрукти, листя, пагони та гриби. Наші знахідки підтверджують, що вимерлі види людини мешкали на берегах озера чи річки з мілководдям. Це також відомо з інших періодів нижнього та середнього плейстоцену", – розповіли дослідники.

Окрім людських слідів, команда проаналізувала низку слідів слонів, які можна віднести до вимерлого виду Palaeoloxodon antiquus – слона з прямими бивнями, який був найбільшою наземною твариною в той час і чиї дорослі бики досягали маси тіла до 13 тонн.

Нагадаємо, на закинутому кладовищі у Польщі знайшли папську буллу 14 століття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!