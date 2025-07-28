У Німеччині пасажирський потяг зійшов з рейок: є загиблі та поранені (фото)

У неділю ввечері в Німеччині сталася серйозна залізнична аварія: поблизу міста Рідлінген у федеральній землі Баден-Вюртемберг з рейок зійшов пасажирський потяг. Попередньо відомо, що троє осіб загинули, ще 34 дістали поранення.

Про це повідомляє BILD. Інцидент стався приблизно о 18:10. За словами представника федеральної поліції у Штутгарті, з колії зійшли два вагони регіонального експреса компанії Deutsche Bahn. У момент аварії в потязі перебувало близько 100 пасажирів. Стан частини постраждалих поки що залишається невідомим.

Читайте також: Ви могли про це не знати: які послуги "Укрзалізниці" є безкоштовними

Рятувальні підрозділи, зокрема пожежники та медики, оперативно прибули на місце події. Вони працюють біля перекинутих вагонів, що зупинилися серед дерев на лісовому схилі. Один із вагонів лежить на боці, дах іншого повністю відкрито.

Проїзд до місця аварії ускладнений, тож евакуація потерпілих відбувається в непростих умовах. За класифікацією рятувальників, ситуацію розцінено як надзвичайну подію з масовими жертвами — тобто, коли одночасно багатьом людям необхідна медична допомога.

Причини сходження потяга з рейок ще з’ясовуються. Як повідомляє Schwäbische Zeitung, кількість загиблих наразі становить троє осіб, а поранених — 34.

Нагадаємо, ми вже писали, кому з українців дозволено їздити безкоштовно залізницею.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!