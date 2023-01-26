У Німеччині розкопали найстарішу могилу віком близько 8 тисяч років (фото)

У Німеччині розкопали цілу могилу, знайдену на найстарішому могильнику країни. Аналіз останків датує поховання віком у близько 8000 років.

Могильник виник в епоху мезоліту, на порозі неолітичної революції, під час якої до Бранденбурга прийшли перші фермери. Про це повідомляє The History Blog.

Зазначається, що перші стародавні поховання у селі Грос-Фреденвальде, північний Бранденбург, виявили ще у 1962 році під час будівництва радіовежі. Хоча деякі кістки були розкопані в той час, систематичні археологічні дослідження цього місця не проводилися до 2000-х років.

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Подальші розкопки виявили 12 окремих поховань, у тому числі найдавніше поховання немовляти в Німеччині та одного чоловіка, який був похований стоячи у вертикальній ямі.

Могили мають яскравий червонуватий відтінок від каменю, який зазвичай ховали разом із мертвими в мезолітичному Бранденбурзі. Десятки знайдених там осіб роблять це поховання не просто найстарішим у Німеччині, а й найбільшим мезолітичним похованням у країні.

Археологи вилучили крихкі поховання цілим блоком для подальшого дослідження в Університеті прикладних наук у Берліні. COVID затримав лабораторні розкопки, тому останні поховання з ґрунтових блоків розкривають лише зараз.

Під час розкриття могили науковці встановили, що людина була п’ять футів на зріст і їй було близько 20 років. Її ховали в тісному положенні, тому ноги зігнуті в колінах. Стать ще не встановлено, а остеологічне дослідження не виявило ознак хвороби чи причини смерті.

Генетичний аналіз інших осіб у могильнику показує, що померлі були вихідцями з Центральної Європи. У них була темна шкіра і блакитні очі.

Археологи сподіваються досягти нового розуміння суспільства доби мезоліту та його зв’язку з появою землеробства, вивчаючи останки в могильниках.

Нагадаємо, у Сенсі, на півночі центральної Франції, археологи відкопали десятки стародавніх колодязів і вбиралень, багатих на збережені органічні залишки.

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