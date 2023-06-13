В Хорватії знайшли древній некрополь 4-5 століття нашої ери: найважливіша знахідка в історії острова

Під час розкопок на острові-курорті Хвар на узбережжі Адріатичного моря археологи натрапили на древній некрополь 4-5 століття нашої ери. Знахідку вже назвали найважливішою історія острова.

Про це пише Ancient Origins.

В острову доволі цікава історія: на думку науковців, його ще у 8 столітті до нашої ери населяв народ іллірійців, в 385 році до нашої ери – грецькі колоністи заснували там поселення Дімос. У 219 році до нашої ери Хвар був захоплений римською армією, а у 7 столітті нашої ери сюди приїхали слов'яни.

Археологи, які працюють на компанію Kantharos, повідомили про неймовірну знахідку: древній некрополь, що "містить 20 могил з останками 32 людей і безліч предметів побуту, включаючи непошкоджені амфори, олійні лампи, скляні пляшки, гроші, зразки глиняного посуду та кераміки".

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Його було виявлено під палісадником палацу Радошевичів, 17 століття. На території некрополя знайшли дуже багато речей, які застосовувались похоронних обрядах: амфори, масляні лампи, скляні пляшки, гроші, глиняний посуд та кераміку. Самі поховання були оформлені у різних стилях – від кам'яних могил до цілих будівель з черепичними дахами.

В одному з поховань, натрапили на останки 12 людей, які були закриті у амфорах. Навколо гробниці була викладена кам‘яна кладка, що свідчить про заможність родини.

Археологи збираються провести аналіз кераміки, та вивчити ритуальні нагробки, щоб краще зрозуміти культуру та традиції того часу.

Нагадаємо, археологи знайшли три затонулі кораблі на мілині Скерки у Середземному морі. Одне з суден було побудовано понад 2000 років тому, інші двоє – 100 років тому.

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