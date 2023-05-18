У Єрусалимі виявили фінансовий документ віком 2000 років (фото)

Близько 120 років тому двоє британських археологів в стародавньому Єрусалимі не помітили під час розкопок напис раннього римського періоду. У середу, 17 травня, Ізраїльське управління старожитностей оприлюднило цікаву новину.

Археологи виявили фінансовий напис на розбитому фрагменті вапнякової таблички. Він складається із семи фрагментованих рядків, написаних івритом, поруч із цифрами, повідомляє Haaretz.com.

Ізраїльське управління старожитностей припускає, що це фінансовий запис приблизно 2000 років тому. Теоретично це може бути квитанція.

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Один рядок містить кінець імені "Шимон", за яким слідує єврейська літера "мем". Інші рядки містять символи, що представляють числа, деяким передують літери, які, на думку археологів, визначають грошові значення.

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Контекст знахідки підтверджує інтерпретацію цього фрагмента як фінансового запису: його було знайдено на нижній площі стародавнього міста Єрусалиму, вздовж Східчастої вулиці, яка була ключовою артерією стародавнього Єрусалиму, повідомляє орган із старовини. Руїни магазинів і будинків уздовж нього свідчать про комерційний характер цього району.

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