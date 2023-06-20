В Індії дівчина під час весілля покинула нареченого та викликала поліцію: що сталося

В Індії напередодні весілля наречена вирішила скасувати святкування через поведінку свого коханого. Він випив забагато алкоголю під час церемонії Джаймала, тому вона викликала поліцію.

Як повідомляє Times of India, п'яного нареченого правоохоронці доставили у відділок. В його сім'ї довелося платити за весільну церемонію.

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Видання пише, що торжество мало відбутися в індійському штаті Уттар-Прадеш. До його проведення вже все було готове, проте в останній момент гості отримали повідомлення про скасування свята. З'ясувалося, що за день до одруження наречений сильно напився і з'явився до нареченої на церемонію Джай мала п'яним (Джай мала – це церемонія, що є індійським весільним традиційним ритуалом).

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Родичі з двох сторін посварилися через зірваний захід, але в результаті угоди не дійшли. Тоді родина дівчини вирушила до поліції. Вони звинуватили чоловіка в тому, що через його алкогольне сп'яніння не відбулося весілля, в яке вклали багато грошей.

Вони вимагали, щоб наречений повернув їм усі борги. У результаті чоловіка затримали й не випускали, доки він не віддав усі кошти, витрачені на підготовку до весілля.

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