В Індії виявили стародавні останки одного з динозаврів юрського періоду (фото)

Команда археологів виявила в Індії перші в історії останки зауропода дикреозаврида. Скам'янілість (частково спинний хребець) була викопана в пустелі Тар поблизу міста Джайсалмер, штат Раджастан.

Попередні дослідження показали, що в мезозойську еру ця територія була береговою лінією вздовж океану Тетіс. Нещодавно знайдену скам'янілість датували приблизно 167 мільйонами років тому та ідентифікували як представника дикреозавридів, повідомляє Phys.org.

Представники цього виду були групою динозаврів із довгою шиєю, які харчувалися рослинністю. Це перший член групи, знайдений в Індії, і найстаріший у світі.

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Команда назвала свою нову знахідку Tharosaurus indicus. Вони відзначають, що дикреозавриди є частиною більшої групи, що називається диплодокоїдами, у всіх яких були довгі тіла, шиї та шипи на задній частині шиї.

Дослідники відзначають, що T. indicus. має деякі невеликі відмінності від інших у своїй групі, наприклад, довге поглиблення на бічній частині кісток шиї та нервові шипи, які, як вважають, вказують на те, що у нього були унікально спрямовані шипи. Він також мав передню поверхню хребця, що нагадувала серце біля його куприка.

Нагадаємо, біля берегів Антарктиди виявлено морську антарктичну "пір'яну" зірку з 20 "руками". Ця істота була досі невідомою.

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