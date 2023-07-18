В Іспанії знайшли кельтиберійське місто, якому більш як 2 тисячі років

Група іспанських археологів знайшла руїни міста кельтоіберів, яке існувало понад 2000 років тому. Відкриття, зроблене у провінції Сорія, виявилося надзвичайно важливим для розуміння історії цієї частини країни.

У результаті досліджень, які провели вчені з Мадридської політехніки (UPM), стало відомо, що на території міста кельтоіберів також проживали війська Римської імперії. Це свідчить про важливість і стратегічне значення цього місця в давні часи, пише видання Nauka w Polsce.

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Зазначається, що археологічні рештки міста були добре замасковані в місцевості через наявність каменоломень. Це ускладнило процес пошуку та розкопок. Професор Євгеніо Санз, який керував дослідженням, пояснив, що каменоломні були природними особливостями місцевості і їх використовували для видобутку вапняку. Вчені вважають, що обсяг видобутої породи відповідає обсягу та типу залишків міських стін.

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Знайдені залишки міста, яке називається Тітіякос, свідчать про його роль як важливого поселення в той час. Дослідники припускають, що близько 2000 років тому місто було завойоване частинами римської армії. Римляни використовували оборонні переваги міста, зокрема його розташування на височині та обнесені стінами. Після покинення кельтоіберами, римляни використовували Тітіякос як військову базу, зберігаючи його оборонні переваги.

Однак, дослідники залишаються з деякими невирішеними питаннями, зокрема, поясненням наявності дороги, що вела над прірвою. Подальші дослідження будуть спрямовані на вирішення цих загадок та детальніше розкриття історії Тітіякоса.

Нагадаємо, у Греції знайшли судно віком 2500 років.

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