У Іспанії знайшли унікальний камінь віком 43 тисячі років: поливає світло на подробиці життя неандертальців (фото)

У скельному притулку Сан-Ласаро, розташованому в центрі Іспанії, археологи зробили унікальну знахідку — невеликий гранітний камінь, який, на перший погляд, виглядає доволі буденно. Проте дослідження довели, що він має надзвичайне значення для розуміння життя неандертальців.

Як йдеться у науковій публікації в журналі Archaeological and Anthropological Sciences, саме на цьому камені зберігся найстаріший і найкраще збережений відбиток пальця неандертальця з усіх, що коли-небудь знаходили. Дослідники вважають, що його залишив доісторичний художник приблизно 43 тисячі років тому, коли наносив червону охру на гальку, намагаючись зобразити обличчя. Про це пише Interesting Engineering.

Археологи наголосили, що знахідка є найдавнішим в Європі неутилітарним (неслужбовим) предметом із відбитком пальця, який не мав практичного призначення. Камінь довжиною близько 20 сантиметрів був знайдений ще в липні 2022 року та одразу викликав інтерес, оскільки не відповідав жодному зі стандартних зразків стародавніх знарядь.

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За словами вчених, червоний пігмент на камені містить залізисті оксиди та глинисті мінерали. Аналіз відбитка показав, що його, ймовірно, залишив дорослий чоловік. Цікаво, що на камені немає жодних ознак використання як інструмента, що свідчить про його символічне значення.

Фахівці припускають, що цей предмет демонструє здатність неандертальців до абстрактного мислення. Існує ймовірність, що вони, як і сучасні люди, могли піддаватися парейдолії — психологічному явищу, коли людина вбачає обличчя у випадкових формах.

На думку дослідників, ця галька може бути однією з найдавніших спроб символічного зображення обличчя в історії людства, що значно розширює наше уявлення про інтелектуальні здібності неандертальців.

Нагадаємо, у Ліверпулі виявили древнє зображення крилатої богині перемоги віком 2000 років.

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