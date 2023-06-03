В Ізраїлі знайшли камінь з прокляттями губернатору міста віком 3500 років

Під час розкопок на території древнього комплексу Храм-стовп у місті Давида, археолог на ім’я Елі Шукрон знайшов глиняну табличку із загадковими написами. Йому вдалося прочитати текст віком 3500 років – він виявився прокляттям тодішньому губернатору міста.

Про це пише Times of Israel.

Якщо професор правий, цей текст буде визнано найдавнішим, який коли-небудь виявляли на території Єрусалиму.

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Як зазначає науковець, камінь використовували під час проведення церемонії вуду, а напис, ймовірно, зробили жерці чи прямі вороги губернатора.

Якщо переклад професора достовірний, то на табличці написано: "проклятий, проклятий, ти неодмінно помреш" і виділено "губернатор міста".

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