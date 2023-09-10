У Казахстані знайшли могилу дівчини, яку у бронзовому віці поховали зі 150 кістками тварин (фото)

У східному Казахстані археологи розкопали курганний могильник епохи бронзи, який приховує незвичайні та цікаві загадки. Молоду дівчину, що жила понад тисячу років тому, поховали разом із низкою дивних артефактів, включаючи 180 кісток тварин і вишуканий срібний аксесуар із зображенням жаби на диску.

Розкопки, які розпочалися у 2016 році, виявили могилу дівчини, розташовану поблизу села Айнабулак на сході Казахстану. Ця могила належить бронзовому вікові Центральної Азії, що тривав приблизно з 3200 до н.е. до 1000 р. до н.е., повідомляє Arkeonews.

Читайте також: У Британії виявили сокиру льодовикового періоду величезних розмірів

Археолог Рінат Жуматаєв, який керував розкопками, розповідає: "Її поховали на лівому боці, зігнутою. Маленькі дротяні сережки були в обох вухах і намистини на її шиї".

Відео дня

Однак найцікавішим артефактом є срібний аксесуар із зображенням жаби. Вчені вважають, що мотив жаби пов'язаний з ритуалами, пов'язаними з водою, і може мати важливе значення в релігійних обрядах того часу.

Однак найбільше диву викликає велика кількість кісток тварин, знайдених у могилі разом із дівчиною. Це явище надзвичайно порівняно з іншими могилами в євразійському степу того періоду, де зазвичай знаходили останки тварин, особливо дітей та підлітків.

Вчені відзначають, що кістки тварин могли використовуватися як частина ритуалу або символізувати благополуччя та успіх у позаземному житті.

Подальші дослідження могильника і знайдених артефактів можуть розкрити нові та цікаві факти про життя та релігійні обряди бронзової епохи в Казахстані. Рінат Жуматаєв підсумовує: "Наші дослідження ще далекі від завершення. До кінця року ми очікуємо оприлюднення наших знахідок і публікацію розгорнутої наукової статті, яка, безсумнівно, принесе нові відкриття та розгадку цих загадок минулого".

Ця археологічна знахідка в Казахстані відкриває нові можливості для розуміння історії та культури давніх цивілізацій і додає цінний пазл до загадкового світу бронзового віку.

Нагадаємо, тисячолітню мумію з довгим волоссям та у дивній позі знайшли у Перу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!