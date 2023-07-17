У "Київ Цифровий" тепер можна оплатити комуналку: як це зробити

Новий спосіб оплати комунальних послуг в Києві за допомогою мобільного додатку "Київ Цифровий" доступний для мешканців столиці. Петро Оленич, заступник мера Києва, повідомив про цю можливість у своєму Телеграм-каналі.

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"Ви просили – ми зробили. У "Київ Цифровий" тепер можна оплачувати комунальні послуги", – написав він.

Для цього достатньо додати свою адресу в додатку. Всі рахунки і квитанції зберігаються в особистому профілі, а клієнт отримує сповіщення, коли надходить платіжка.

З 10 липня жителі Києва мають можливість відмовитися від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг і скористатися лише електронними версіями.

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Мобільний додаток "Київ Цифровий" створений для мешканців Києва і містить різноманітні електронні сервіси, зокрема оплату за проїзд у громадському транспорті та паркування.

Нагадаємо, раніше Ткаченко наголошував, що до кінця 2022 року планується залучити провідні українські інститути визначення найкращого методу демонтажу радянського герба.

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