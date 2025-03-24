У Києві завершують опалювальний сезон: Кличко назвав дату відключення тепла

У Києві добігає кінця опалювальний сезон. За словами міського голови Віталія Кличка, подачу тепла до осель мешканців столиці планують завершити у понеділок, 24 березня.

Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на мера Києва. За словами Віталія Кличка, міська влада ухвалила рішення про завершення опалювального сезону в столиці, враховуючи прогнози синоптиків щодо стійкого потепління. Додатковим фактором стало важливе завдання – ефективне використання природного газу.

"Отже, з понеділка розпочнемо відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери – медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників", – зазначив мер Києва.

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Кличко підкреслив, що цього року опалювальний сезон у Києві завершується на кілька днів раніше, ніж минулого, оскільки погодні умови сприяють такому рішенню.

Очільник столиці нагадав, що київська система централізованого теплопостачання є найбільшою в Україні та входить до числа найбільших у Європі. Для її повного запуску або відключення необхідно приблизно сім днів.

Нагадаємо, раніше в "Київтеплоенерго" розповіли, чому суми в платіжках за тепло у киян більші, ніж зазвичай.

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