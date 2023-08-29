У Китаї виявили древнє місто зі слідами жертвоприношень віком 4300 років

Китайські та американські археологи провели розкопки на території Китаю, де знаходяться руїни покинутого міста зі ступінчастою пірамідою та ознаками жертвоприношень.

Інформацію про це опублікував журнал "Antiquity".

Місто під назвою Шимао існувало під час неоліту і було відкрите у 1976 році, але систематичні розкопки почалися лише у 2011 році. Вчені оцінюють вік міста приблизно в 4300 років, а його існування тривало близько 500 років. Вони визначили, що під час розквіту міста Шимао територія його становила 400 гектарів.

Центральною архітектурною спорудою міста є ступінчаста піраміда з 11 рівнями. На її верхівці розташовувалися споруди з дерев'яними колонами та черепичними дахами, а також великі резервуари для зберігання води. Знахідки свідчать про те, що вершина піраміди служила місцем для повсякденного життя. Дослідники вважають, що там можливо мешкали правителі міста.

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Однією з важливих рис міста є широке поширення ритуалів жертвоприношень. Вчені виявили численні ями з черепами, аналіз яких свідчить, що деякі з них належать особам з іншого міста, можливо, полонених.

Раніше вважалося, що місто Шимао було засноване приблизно у той же період, що й Велика китайська стіна. Однак нові дані підтверджують, що це антична поселення існувала набагато старше за стіну.

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