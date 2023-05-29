У Криму дівчина мало не залишилася без ока, коли її тикнули обличчям в торт (відео)

В окупованому росіянами Сімферополі під час святкування дня народження іменинниці винесли торт, коли вона нахилилася задувати свічку, її штовхнули в нього обличчям. Дівчину нахромилася оком на штир, який був усередині торту.

Як повідомляють місцеві пабліки, для іменинниці Поліни підготували двоповерховий торт з живими квітами, вони були прикріплені до торта спеціальними паличками. Коржі торта були з'єднані спеціальним штирем, саме на нього й настромила своє око дівчина.

Читайте також: Пара залишила дитину на реєстрації в ізраїльському аеропорту

Відео дня

Постраждала розповіла, що хотіла почати відзначати свій день народження рівно о 12-й ночі й для цього навіть зібрала велику компанію друзів. Також вона сказала, що просила друзів втикнути її обличчям у торт та зняти це на відео. Вона вважала, що це буде кумедним.

Коли ж задумане сталося, дівчина оком натрапила на штир, який тримав конструкцію десерту. Дівчину терміново ушпиталили. Лікарі кажуть, що якби цей штир потрапив хоча б на міліметр нижче, то вона могла втратити око.

Раніше ми повідомляли про чоловіка, який у суді виборов своє право ходити голяка.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!