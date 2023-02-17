У Криму палеонтолог відкрив новий вид доісторичної качки Spatula praeclypeata

Палеонтолог відкрив в Україні новий вид доісторичної качки. Це Spatula praeclypeata, яка мешкала на території сучасного Криму у період приблизно 1,5-1,9 млн років тому.

Скам'янілі рештки птаха знайшли у Таврійській печері, поблизу селища міського типу Зуя, що знаходиться у передгірній частині Криму біля однойменної річки Зуя. Воно розташоване у Білогірському районі АРК.

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Як повідомляє видання Sci.News, нещодавно описаний вид птахів належить до Spatula, роду качок із сімейства Anatidae, до якого входять живі та вимерлі лопатарі, гаргани та американські чирки.

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Зазначається, що вимерлий птах Spatula praeclypeata жив в епоху раннього плейстоцену. "Spatula praeclypeata є найдавнішою знахідкою цієї лінії в літописі скам’янілостей", — прокоментував знахідку науковий співробітник Палеонтологічного інституту імені Борисяка, доктор Микита Зеленков.

За його словами, новий вид є стовбуровим таксоном живих видів Spatula smithii, Spatula rhynchotis і Spatula clypeata.

Палеонтолог каже, що у Північному Причорномор’ї птахи епохи раннього плейстоцену відомі з кількох місцезнаходжень на півдні України. Вони датовані переважно другою половиною калабрійського віку – від 1,2 до 0,77 млн років тому.

"Відкриття в 2018 році багатого місцезнаходження ранньоплейстоценових хребетних у Таврійській печері в центральному Криму має велике значення. Фауна печери в Тавриді включає значне різноманіття птахів, що наразі є фактично єдиним джерелом інформації про екологічний та еволюційний вигляд орнітофауни Північного Причорномор’я в Калабрії", – додав він.

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Окрім Spatula praeclypeata доктор Зеленков знайшов у печері Тавриди також скам’янілий частковий скелет раніше відомого виду кам’яної качки Tadorna petrina.

"Це найдавніша знахідка лінії рум’яної качки в Європі, яка проливає світло на палеобіогеографічне поширення та еволюцію цих качок у пізньому кайнозої", – прокоментував науковець.

Дослідження було опубліковано в Paleontological Journal.

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