В Криму штормовий вітер зривав дахи, величезні хвилі змили набережну (відео)

Штормовий вітер в окупованому Криму був сильнішим за останні 16 років, подекуди його пориви сягали 40 м/с.

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У результаті шторму, як повідомила окупаційна влада півострова, постраждали семеро людей, одна людина загинула. Також повідомлялося про одного зниклого безвісти.

Так званий "глава республіки Крим" Сергій Аксьонов заявив, що у низці регіонів півострова ввели режим надзвичайної ситуації. Зокрема, довелося евакуювати частину жителів Євпаторії.

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"Губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у своєму Телеграм-каналі повідомив, що в місті масово падали дерева та рекламні щити. Вітер зніс дахи більш як 40 будинків, знесено обшивки фасадів будівель. Від падіння дерев та конструктивних елементів будівель постраждали до пів сотні автомобілів.

Також через пошкодження електромереж без світла 25 багатоквартирних будинків та 329 приватних.

Мешканців з підтоплених житлових будинків евакуювали до пансіонату "Лазур".

Також Развожаєв повідомив, що через негоду постраждали 4 наукові лабораторії, а у Севастопольському морському Акваріумі-музеї затопило залу, внаслідок чого загинуло понад 500 тварин.

У соцмережах кримчани повідомили, що у деяких населених пунктах півострова позмивало набережні.

Нагадаємо, в Україні ліквідовують наслідки негоди: на Одещині рятувальники витягли понад 500 авто, на Миколаївщині розчищають снігові замети.

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