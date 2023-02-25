У березні удача буде на боці цих знаків зодіаку

Кожен місяць приховує приємні та неприємні сюрпризи для деяких знаків зодіаку. Те ж саме стосується і березня, який одних напружить, але залишить інших, багато в чому, досить щасливими.

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, яким пощастить у березні 2023 року. Цей місяць виявиться вкрай вдалим для них.

Овен

У березні Юпітер наближається до вас, і ви нарешті прозрієте. У вашому знаку також є Венера, яка зустріне вогонь з Юпітером на другий день місяця, і якщо це не причина для удачі, то що тоді. 17 березня Венера переходить у ваш 2-й будинок, і там ви побачите, яке у вас буде економічне процвітання та достаток благ. Що стосується любовних справ, очікуються великі успіхи.

Відео дня

Терези

Терези добре проведуть час у березні, тому що Юпітер пройде навпроти вас. 17 числа Венера у вашому 8-му домі. Вона підніме ваші акції по вертикалі, зробить вас особливо привабливими і водночас сприятиме вам у фінансових справах. 19 і 20 березня Меркурій і Сонце навпроти вас – відносини підуть вгору, можливо, ви також приступите до створення зв'язку, так як число ваших шанувальників збільшиться і хтось заманить вас в тенета любові.

Читайте також: Ці три знаки зодіаку проживуть незабутній березень

Телець

Ви впевнено повертаєтесь до списку найщасливіших. У березні на вас чекають радості та свята. 7 березня Сатурн назавжди прощається з вашим 10-м будинком, тому для вас закінчуються професійні та кар’єрні проблеми, і ви знову почнете знаходити свій спокій і будете прийняті, без критики чи проблем. 17 числа ви вітаєте свого правителя Венеру, і у вашому особистому житті все почне ставати на свої місця.

Козеріг

Коли Сатурн нарешті покине ваш 2-й будинок 7 березня, гроші почнуть надходити. У вас буде прихильність в домі, спадок, сім'я і вигода з цього. Ви будете влагоджувати ці справи з 17 березня. Ви займетеся задоволенням, збагаченням свого любовного життя, творчістю та розвагою. Любов обов'язково зіграє провідну роль у вашому житті.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, що буде з кар'єрою у 2023 році у першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та другої, від Терезів до Риб.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!