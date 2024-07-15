У Міноборони пояснили, чи буде окремий штраф для тих, хто оновив дані, але не пройшов ВЛК

В Україні до 16 липня військовозобов'язані мусять оновити облікові дані, якщо хочуть уникнути штрафів. Зробити це можна у ТЦК, ЦНАПі, або додатку "Резерв+".

У Міноборони України пояснили, що буде з тими, хто оновив свої дані, але не пройшов ВЛК, якщо все ж таки отримав повістку. Деталі озвучив директор департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

За його словами, військовозобов'язані, які оновили свої дані, але не пройшли ВЛК, хоча отримали направлення, можуть отримати окремий штраф. Як сказав Андрусяк, це окремі правопорушення, за які мають накладатися окремі штрафи.

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"Законом передбачено, що оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов'язку. Крім того, в статтю 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію додано ще один обов'язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби. Таким чином, це два різні так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи", – вказав він.

Згодом у Міноборони нагадали, що при оновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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