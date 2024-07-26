У Міноборони пояснили, чи будуть електронні повістки у 'Резерв+'

В Україні військовозобов'язані мали оновити облікові дані до 16 липня. Зробити це можна було у ТЦК, ЦНАПі, або через додаток "Резерв+".

Наразі Міністерство оборони України не планує впроваджувати повістки в мобільний застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+". Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв’ю NV.ua.

"Нині для цього відсутня нормативно-правова база. Тож, юридичних підстав для цього поки що немає. Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа. Це залежить вже не від нас, не від Міністерства", – прокоментував він.

Читайте також: Адвокат пояснив, чи має право ТЦК видати другу повістку

Лазуткін додав, що зараз можна надсилати повістки рекомендованим листом з описом вкладення. Тому на даному етапі про електронні повістки поки не йдеться.

Лазуткін також зауважив, що ТЦК не видаватиме повістки на вулицях після оновлення даних і реєстрації порушників у "Резерв+".

"У ТЦК і СП є база. Якщо вони розуміють, куди звертатися до військовозобов’язаного, то, відповідно, їм не треба виходити його шукати. Повірте, вони від цього не отримують задоволення. Я принаймні в цьому переконаний. Уявіть собі, який це величезний стрес для тих людей, які повернулися з зони бойових дій, які, можливо, мають поранення, які брали участь в боях, які втрачали своїх друзів, знайомих. Зараз вони йдуть до людей, яких вони захищали, і замість того, щоб отримувати повагу, вони часто отримують дуже неприємні, образливі вислови і відповідне ставлення. Це дуже несправедливо для тих людей, які пройшли бої, котрі були у 2022−2023 роках", – додав речник Міноборони.

Нагадаємо, раніше депутат назвав число військовозобов'язаних, які не оновили свої дані.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!