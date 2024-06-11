У Міноборони пояснили, коли громадянин може заключити контакт на 1 рік із ЗСУ

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що деякі категорії добровольців мають право укласти контракт на військову службу в ЗСУ строком на 1 рік. Важливо зазначити, що раніше народний депутат Федір Веніславський в ефірі Times of Ukraine також говорив про можливість укладення контракту на 1 рік для добровольців. Проте, він не уточнив, яких саме категорій військовозобов'язаних це стосується.

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Офіційний коментар щодо цієї інформації надав речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телеканалу "1+1".Він зазначив, що така можливість дійсно існує, але лише для двох категорій людей:

1.Особи віком від 18 до 25 років, за винятком осіб, які належать до офіцерського складу.

2. Особи, які мають медичну або психологічну освіту.

Таким чином, чітка інформація щодо того, хто саме може укласти контракт на 1 рік, наразі доступна лише з офіційних джерел, зокрема від Міністерства оборони України.

Нагадаємо, ми вже писали про обставини, за яких батькам дітей з інвалідністю можуть не надати відстрочку від мобілізації.

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