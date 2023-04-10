У Міноборони пояснили, хто може говорити про контрнаступ ЗСУ

Збройні сили України найближчим часом мають йти у повномасштабний контрнаступ. Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр пояснила, що інформацію щодо наступальних дій можуть надавати лише три особи.

Йдеться про президента Володимира Зеленського, міністра оборони Олексія Резнікова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це Маляр сказала під час телемарафону.

"Сучасна війна – це насамперед інформаційна війна. І ми повинні бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело", – зазначила вона.

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Заступниця глави Міноборони додала, що правдиві дані щодо ходу бойових дій та планів ЗСУ можуть надавати виключно офіційні джерела. Вона також пояснила, чому деяку інформацію не озвучують публічно.

"Що стосується планів ЗСУ, потрібно розуміти, що вони тримаються у секреті. Тому будь-які обговорення цих планів, треба розуміти, що це обговорення очевидно чиїхось припущень. Говорити офіційно про це можуть три особи, якщо мова про контрнаступ – це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Всі інші їх цитують", – наголосила Маляр.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року.

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