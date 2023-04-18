У Міноборони попередили українців про російський фейк про військкомати

Окупанти намагаються дискредитувати роботу українських військкоматів поширюючи брехливу інформацію. Про це попереджає заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, росіяни поширюють фейки у мережі. Про це чиновниця повідомила у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що окупанти поширюють інформацію, буцімто територіальні центри комплектування не мають статусу юридичної особи.

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"Кілька років тому вони це запускали щодо інших державних інституцій", – написала Маляр.

Втім, діяльність військкоматів здійснюється у межах правового поля. Вони мають усі необхідні для роботи права.

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Установи також є юридичними особами публічного права і тому мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства.

"А от безпідставні закиди на їхню адресу точно грають на руку нашим ворогам і можуть ввести в оману громадян України та завдати шкоди нашій обороноздатності", – підкреслила Маляр.

Нагадаємо, Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

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