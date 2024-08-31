У Міноборони повідомили про можливість отримання направлення на ВЛК онлайн: подробиці

Міністерство оборони України активно впроваджує інноваційні рішення для спрощення процедур військового обліку. Одним із таких нововведень стане можливість отримання направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) дистанційно, через мобільний застосунок "Резерв+". Про це пише Forbes Ukraine.

Як це працюватиме?

Згідно з заявою заступника міністра оборони Катерини Черногоренко, кожен користувач застосунку "Резерв+" зможе самостійно сформувати електронне направлення на ВЛК. Таке направлення матиме таку ж юридичну силу, як і традиційне паперове. Це означає, що військовозобов'язаний зможе пройти медичне обстеження без необхідності особисто звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Переваги нової системи:

Зручність: Можливість отримати направлення в будь-який зручний час і місце.

Можливість отримати направлення в будь-який зручний час і місце. Економія часу: Відсутність необхідності стояти в чергах у ТЦК.

Відсутність необхідності стояти в чергах у ТЦК. Зменшення навантаження на ТЦК: Нова система дозволить оптимізувати роботу територіальних центрів.

Нова система дозволить оптимізувати роботу територіальних центрів. Сучасність: Впровадження електронних послуг відповідає сучасним трендам цифрової трансформації.

Коли чекати на запуск нової функції?

За словами Катерини Черногоренко, функція генерації онлайн-направлень на ВЛК буде доступна користувачам застосунку "Резерв+" вже восени цього року. Точна дата запуску поки що не уточнюється.

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Що дає проходження ВЛК?

За результатами медичного обстеження військово-лікарська комісія визначає придатність особи до військової служби в умовах воєнного часу. Раніше існував статус "обмежено придатний", проте зараз він скасований. Таким чином, після проходження ВЛК особа отримує один із двох можливих статусів: "придатний" або "непридатний".

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