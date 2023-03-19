У Мінсоцполітики пояснили, кому підвищать пенсії у квітні

У Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсійних виплат низці громадян з 1 квітня. Напередодні багатьом пенсіонерам збільшили пенсію під час індексації у березні.

За словами першої заступниці голови Мінсоцполітики Дар’ї Марчак, у квітні виплати підвищать пенсіонерам, які продовжують працювати та отримувати страховий стаж. Цій категорії не збільшили пенсію в березні.

Рівень надбавки буде визначатися для кожного пенсіонера індивідуально. На суму підвищення пенсії буде впливати наявний страховий стаж громадянина, а також розмір офіційної зарплати.

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Для перерахунку виплат не потрібно додатково звертатися до органів Пенсійного фонду, надбавку оформлять автоматично. Водночас пенсіонери можуть дізнатися про розмір надбавки після перерахунку скористувавшись порталом електронних послуг ПФУ.

Для цього потрібно авторизуватися в персональному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису або ID-банкінгу. Інформація про надбавку буде вказана у розділі "Моя пенсія".

Нагадаємо, раніше пенсіонерів повідомили про необхідність подати заявку, щоб не залишитися без виплат.

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