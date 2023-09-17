У небі в США помітили таємничий об'єкт, схожий на НЛО (відео)

У США мешканці Іллінойсу у небі помітили загадковий об'єкт. Вони кажуть, що це явище було схожим на НЛО – об'єкт був білим та напівпрозорим.

Телеканал WQAD-TV повідомляє, що до поліції надійшло звернення від мешканців Іллінойсу, що вони помітили у небі НЛО. Зазначалося, що об'єкт був схожий на білу й напівпрозору кулю, яка кріпилася до конструкції, схожої на коробку.

Читайте також: У сусідній із росією провінції Китаю помітили НЛО (відео)

Відео дня

"Якийсь час він нерухомо перебував у небі, а потім зник", – зазначається у повідомленні.

У поліції заявили, що намагаються ідентифікувати об'єкт та сказали, що не вірять в його інопланетне походження.

У Національній метеорологічній службі США прокоментували, що останнім часом не запускали повітряні кулі у цьому районі. Там припустили, що це може бути дослідна повітряна куля, запущена іншою організацією.

Раніше Пентагон показав відео з неопізнаними літаючими об'єктами, яке фіксували пілоти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!