В окупованій Ясинуватій сталася 'бавовна' біля залізничного вокзалу (фото та відео)

В окупованій Ясинуватій Донецької області 5 липня пролунали вибухи. Вони сталися біля залізничного вокзалу.

Як повідомили очевидці, на місці "прильоту" в небо здіймаються стовпи чорного диму. Зазначається, що влучання було по складах російських інтервентів.

"Жирний приліт в окупованій Ясинуватій Донецькій області. Удар припав у район залізничної станції, горять вагони та фури", – пишуть місцеві у пабліках.

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Додамо, що до російського вторгнення 2014 року Ясинувата була один з найбільших залізничних вузлів України. Місто від 2014 року перебуває під контролем російських бойовиків.

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, на території тимчасово окупованої Макіївки Донецької області було знищено російський склад боєприпасів. Вибух був надзвичайно потужним: боєприпаси детонували три години.

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