В окупованому Донецьку підірвали автівку: загинув ексначальник Оленівської колонії Євсюков, його дружина травмована (фото, відео)

9 грудня в тимчасово окупованому Донецьку вибухнула автівка, що, ймовірно, призвело до загибелі колишнього начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова. Російський пропагандистський канал Mash припускає, що внаслідок вибуху міг загинути Сергій Євсюков. Його дружина, за повідомленням каналу, отримала важке поранення — їй відірвало ногу, вона перебуває у лікарні у важкому стані.

Унаслідок вибуху щонайменше двоє осіб зазнали серйозних поранень. За попередніми даними, вибух стався зі сторони водія, однак окупаційна влада не уточнює, кому належав автомобіль.Про це спочатку повідомили російські агентства РИА Новости.

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За попередньою інформацією, під днищем автомобіля Toyota Land Cruiser було закладено вибухівку — близько 100 грамів пластиду у тротиловому еквіваленті.

Нагадаємо, ворог тоне під час спроб висадитися на островах Дніпра в Херсонській області.

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