У Помпеях виявили натюрморт з 'піцою' (фото)

Під час розкопок блоку будинків у Регіо IX Помпеї археологи виявили настінний розпис із зображенням їжі та напоїв, що дуже схоже на піцу. Фреска була написана 2000 років тому.

Насправді це кругла плоска фокачча, усипана фруктами та спеціями, а також чимось, схожим на песто, трав’яним сиром. "Піца" показана на срібному підносі поруч із срібним кантаросом із вином, повідомляє The History Blog.

Також на підносі сушені та свіжі фрукти, серед яких два фініки, гранат, інжир та гірлянда жовтих ягід.

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Їжа на срібному підносі представляє грецьку концепцію Ксенії, гостинності, яка пропонується всім відвідувачам, створюючи потужний, ритуальний зв’язок дружби між господарем і гостем. Підношення їжі було важливим елементом, який часто відображався в мистецтві Греції та Риму.

Відомо близько 300 фресок із зображенням підношення їжі в містах, похованих під час виверження Везувію у 79 році нашої ери. Цей приклад відрізняється високою якістю виконання.

Його виявили в атріумі будинку в кварталі Insula 10 Regio IX. Будинок із прибудованою пекарнею вперше досліджено між 1888 і 1891 роками, але лише невеликою його частиною.

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