У Раді пояснили, чи вручатимуть повістки українцям за кордоном

До 16 липня військовозобов'язані мусять оновити облікові дані. Це також стосується українців, які перебувають за кордоном.

Однак при відвідуванні іноземного консульства таким громадянам не вручатимуть повістки. Про це в ефірі національного телемарафону розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, процедура оновлення персональних даних необхідна саме для того, щоб співробітники ТЦК розуміли, скільки військовозобов’язаних громадян перебувають за кордоном.

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"Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, бо це вручають представники ТЦК СП, а за кордоном, скажімо так, юрисдикція їх не поширюється", – зазначив нардеп.

Водночас особи, які не матимуть військово-облікових документів, після 16 липня не зможуть оформити закордонний паспорт та скористатися іншими консульськими послугами. Щоб отримати такі документи, українським чоловікам віком від 18 до 60 років слід вчасно звернутися до консульств тих країн, де вони тимчасово проживають.

Консульські послуги в закордонних установах України в умовах воєнного стану будуть надаватися громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які своєчасно оновили свої персональні дані.

Водночас надання консульських послуг не буде обмежено у випадку:

оформлення посвідчення особи, щоб повернутися в Україну;

надання консульських послуг, які стосуються дітей громадянина України, коли один з батьків є іноземцем або людиною без громадянства;

проведення консульських дій за заявами українців, які перебувають під арештом, були затримані або позбавлені волі за межами України.

Раніше ми розповідали, які зміни чекають на українців з 1 липня стосовно мобілізації.

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