Унаслідок вибуху газу в 16-поверхівці Києва одна людина загинула, 18 врятовано (фото та відео)

Серед ночі 22 червня у Дніпровському районі столиці по вул. Малишка стався вибух газу у 16-поверховому житловому будинку. Унаслідок вибуху було зруйновано квартири на трьох поверхах та розгорілася пожежа.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, служба ДСНС врятували 18 мешканців будинку. "Двоє постраждалих госпіталізовані. Під завалами в пошкодженій частині 16-поверхового будинку в Дніпровському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Пошуково-рятувальні роботи тривають", – додав він.

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Столична ДСНС повідомляє, що о 05:45 пожежу рятувальники локалізували пожежу. "Врятовано 18 осіб, 2 особи травмовано. В ході розвідки, під завалами було виявлено загиблого чоловіка", - зазначили у службі порятунку.

Роботи продовжуються. До ліквідації наслідків залучено 70 рятувальників та 13 одиниць техніки.

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