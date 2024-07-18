У розкішному готелі Бангкоку знайшли шість тіл: жінка отруїла гостей чаєм з ціанідом (фото)

Шістьох людей знайшли мертвими у вівторок у розкішному готелі Grand Hyatt Erawan в центрі Бангкока. Тайська поліція підозрює, що один з них скоїв вбивство-самогубство, отруївши інших ціанідом.

Жертви, троє чоловіків і троє жінок віком від 37 до 56 років, були громадянами В'єтнаму, двоє з них також мали американське громадянство. За словами поліції, вони приїхали до Таїланду як туристи, пише dailymail.co.uk.

Тіла знайшли в номері готелю після того, як покоївка не змогла зв'язатися з гостями, щоб ті виїхали. За словами поліції, в номері не було ознак боротьби чи пограбування, а на тілах не було ран.

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Розтин показав, що в тілах загиблих був ціанід. Поліція вважає, що отрута була додана до їхнього чаю, адже в номері знайшли використані чайні чашки, а страви з доставленого обслуговування номерів залишилися недоторканими.

Мотив злочину все ще невідомий, але поліція розслідує можливість того, що вбивство сталося через фінансові проблеми. Чоловік і дружина серед загиблих інвестували гроші у двох інших жертв, і поліція не виключає, що це могло стати мотивом для злочину.

Вбивство в готелі Бангкоку. Джерело: АР

Вбивство в готелі Бангкоку. Джерело: AFP.com

Вбивство в готелі Бангкоку. Джерело: ViralPress

Вбивство в готелі Бангкоку. Джерело: AFP.com

Вбивство в готелі Бангкоку. Джерело: Getty Images

Смерть туристів викликала широкий резонанс у Таїланді, адже країна дуже залежить від туризму. Прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін особисто відвідав місце події та пообіцяв, що розслідування буде проведено ретельно.

Наразі поліція опитує свідків та вивчає записи з камер спостереження, щоб встановити всі обставини трагедії.

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