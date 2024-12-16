Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що Росія повинна бути готовою до будь-яких сценаріїв, включаючи можливий військовий конфлікт з НАТО в найближчі десять років. За його словами, це є необхідністю через рішення, ухвалені на саміті Північноатлантичного альянсу в липні 2024 року, а також через зміни в стратегічних документах США та інших країн НАТО.

Бєлоусов під час виступу на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ підкреслив важливість підготовки до таких можливих загроз у рамках сучасної міжнародної ситуації.

Додамо, у липні 2024 року в Вашингтоні відбувся саміт НАТО, на якому Альянс заявив, що Україна знаходиться "на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції". Це стало важливим сигналом для Росії, яка сприймає зміцнення зв'язків між Україною та НАТО як серйозну загрозу своїй безпеці. Такі заяви та рішення були покладені в основу нових стратегічних розробок, що стосуються відносин з країнами Альянсу.

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Бєлоусов зазначив, що Росія повинна готовитися до посилення протистояння з колективним Заходом. Він наголосив, що наразі збройні сили Росії вирішують завдання, поставлені верховним головнокомандувачем Володимиром Путіним, в умовах жорсткого і дедалі наростаючого конфлікту із західними країнами.

"Збройні сили Російської Федерації у поточному році вирішували поставлені верховним головнокомандувачем завдання у рамках жорсткого протистояння з колективним Заходом, яке продовжує посилюватись та наростати", – заявив він.

Під час того ж засідання президент РФ Володимир Путін також виступив з різкою критикою на адресу Заходу, заявивши, що "Захід нав'язує світові свої правила, але для нього є лише одне правило — жодних правил".

Путін своєю чергою підкреслив, що російська влада не може ігнорувати "червону межу", яку Захід створює для Росії, і зазначив, що Росія повинна відповідати на ці дії.

У своїх заявах Бєлоусов і Путін вказали на те, що Росія і надалі буде активно протистояти західним державам, зокрема через свою військову діяльність. Важливим аспектом є зростаюче напруження між Росією та країнами НАТО, яке, за оцінками російського керівництва, продовжує посилюватися з кожним роком.

Міноборони РФ вважає, що країна повинна бути готова до різноманітних військових сценаріїв у разі загострення ситуації, що ставить питання про подальше посилення армії та стратегічних підготовок у наступні роки.

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