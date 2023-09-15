У Саудівській Аравії археологи знайшли тисячі кісток тварин та останки 9 людей, яким 7000 років

У Саудівській Аравії археологи розкопали могильник, якому 7000 років. Тут були знайдені тисячі кісток тварин та рештки, що належали як мінімум 9 людям.

За даними Live Science, кістки тварин та рештки людей знаходилися у мустатілі – це культова споруда давніх племен. Вони є масштабною кам'яною прямокутною спорудою з пісковику та базальту.

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Ці конструкції відрізнялися низькими стінами без будь-яких отворів і відсутністю покрівлі – ознака того, що мустатіл не використовували як житла або загони для худоби.

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Нещодавно розкопаний мустатіл має розмір 40х2 м, а кам'яні стіни мають товщину до 2 м. Людські кістки, знайдені тут під час розкопок, належали як мінімум дев'яти людям: двом немовлятам, п'яти дорослим, підлітку та ще одній людині, стать та вік якої не встановлені.

Усередині мустатіла археологи також виявили понад 3000 фрагментів останків тварин, загальна вага яких становить близько 25 кг. Серед знахідок чимало черепів великої рогатої худоби та кіз. Встановлено, що тіла людей було поховано вже через кілька століть після того, як тут залишили трупи тварин.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли артефакти, які використовувалися для стародавніх магічних ритуалів.

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