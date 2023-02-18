У СБУ показали нічне полювання снайперів на окупантів на сході (відео)

Українські снайпери на сході влаштували нічне "полювання" на російських окупантів. Ліквідація ворогів відбувалася на найбільш спекотному напрямку фронту.

Окупантів знищили снайпери Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"Наші спецпризначенці відпрацювали окупантів на одному з найгарячіших напрямків. Група ЦСО "А" СБУ після виконання завдання повернулася без втрат", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити роботу українських снайперів через приціл у нічний час доби. Зокрема, бійці знищили двох окупантів, які переміщалися відкритою ділянкою місцевості, ймовірно, полем.

Відео дня

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Також снайперам СБУ вдалося ліквідувати російського військового поблизу берега водойми та ще двох, які рухалися поміж деревами.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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