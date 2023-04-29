У Севастополі горить нафтобаза: окупанти заявили про влучання БПЛА, присвоєно найвищий клас пожежі (фото, відео)

Про загоряння нафтобази у тимчасово окупованому Севастополі повідомив так званий очільник регіону Михайло Развожаєв у Телеграмі.

"Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі у мікрорайоні Козача Бухта. За попередньою інформацією спалах стався через влучення БПЛА.", – написав він.

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Також він додав, що площа пожежі складає майже 1000 квадратних метрів, пожежі присвоєно четвертий клас небезпеки.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, на Уралі вщент вигоріло селище.

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