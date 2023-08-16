У США в маркеті знайшли удава у кошику для покупок (відео)

У США співробітники магазину Sunnybrook Drive Target в штаті Айова перелякалися, коли помітили чималого удава у корзині для покупок. Вони зняли плазуна, який вмостився у кошику на відео.

Ці кошики, як розповіли співробітники магазину, були занесені з вулиці, де їх зазвичай залишають клієнти. В одному з них й лежав колумбійський червонохвостий удав.

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Управління поліції підтвердило, що офіцери контролю за тваринами отримали виклик з магазину, їм повідомили, що у них в кошику знаходиться величезна змія.

Правоохоронці викликали співробітників зооконтролю, які з'ясовують, чи не навмисно хтось із відвідувачів маркету покинув удава у візку.

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