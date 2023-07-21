У США помітили рідкісного дельфіна, що мав рожеву шкіру (відео)

Унікального рожевого дельфіна помітили у водах Луїзіани в США. Турман Гастін, рибалка з багаторічним досвідом, став свідком рідкісної події, коли він помітив не одного, а двох рожевих дельфінів у районі округу Камерон біля Мексиканської затоки.

У Фейсбуці чоловік повідомив, що 12 липня спостерігав за водною поверхнею, коли його увагу привернув рожевий дельфін. Він дістав телефон та почав знімати незвичного дельфіна.

"Коли ми пливли, я помітив щось прямо під водою, що, як я знав, було незвичайним. Я зупинив човен і зафільмував цього красивого рожевого дельфіна. Я мав це записати", – розповів Гастін.

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Додамо, що дельфіни можуть набувати рожевого кольору через генетичні зміни.

Рожевий колір дельфінам може надавати також їхнє харчування. Наприклад, дельфіни, які їдять багато креветок, мають більш світлу шкіру, ніж дельфіни, які їдять менше креветок.

Рожеві дельфіни не є окремим видом дельфінів. Це просто звичайні дельфіни, які мають рожевий колір шкіри.

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