У Сумах помер 87-річний волонтер, який віддав 35 000 доларів на ЗСУ

У Сумах помер 87-річний волонтер Микола Іванович Єрис. Дідусь у 2022 році віддав на Збройні Сили власні заощадження – 35 тисяч доларів США.

Про смерть Єриса повідомив волонтер Громадського фонду "Суми" Дмитро Тіщенко. За його словами, Миколи Івановича не стало три тижні тому.

"Він завжди просив не робити з нього героя, не погоджувався на інтерв'ю, але захоплено розповідав про своє життя і роботу на заводі. Три тижні тому не стало Миколи Івановича Єриса, який минулоріч зробив внесок у $35 000 на підтримку сил оборони Сумщини", – йдеться у повідомленні.

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Тіщенко додав, що дізнався про це 27 серпня, коли приїхав до Єриса додому.

"Два дні телефонував йому з нагоди річниці тієї події, слухавку він не брав. Сусіди повідомили прикру новину", – зазначив волонтер.

Нагадаємо, 25 серпня у Житомирській області сталася трагедія – у результаті авіакатастрофи загинули троє українських пілотів, серед яких був відомий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус".

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