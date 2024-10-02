З метою збереження особового складу ЗСУ вийшли з Вугледару - ОСУВ 'Хортиця'

З метою збереження особового складу та бойової техніки, Сили оборони України здійснили плановий відхід із міста Вугледар. Військові утримували місто понад 2 роки.

Як повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", таке рішення було ухвалено вищим військовим командуванням через загрозу оточення, спричиненої активними наступальними діями противника.

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"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій. У результаті дій противника виникла загроза оточення міста - додали військові.", - йдеться у повідомленні.

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