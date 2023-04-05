У центрі москви загорілася будівля Міноборони рф (відео)

У середу, 5 квітня, у будівлі Міноборони рф спалахнула пожежа. Відомство розташоване у москві на вулиці Знам'янка, 19, що менш ніж у 500 метрах від кремля.

На місце виїхали екстрені служби. Про пожежу повідомили очевидці та росЗМІ.

За попередніми даними, джерело займання розташоване у кабінеті на п'ятому поверсі. Пожежі присвоєно другий рівень небезпеки.

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На відео можна побачити, як з вікон будівлі Міноборони валить густий дим та видно полум'я.

Пізніше ТАСС із посиланням на ті самі екстрені служби повідомив, що причиною пожежі в будівлі Міноборони нібито став "аварійний режим електромережі". Інформації щодо постраждалих немає.

Відео дня

Нагадаємо, раніше у російському місті Ярославль загорівся моторний завод. Там виготовляють двигуни до різної російської військової техніки, зокрема для ядерних комплексів.

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