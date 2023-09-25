У Туреччині знайшли косметику, якій 2000 років (фото)

Археологи у Туреччині під час розкопок на схід від храму Зевса знайшли рідкісну 2000-річну косметику та ювелірні вироби. Це сталося під час робіт у давньоримському місті.

Як повідомляє Dailysabah, розкопки проводилися у співпраці з губернаторством Кютах’я та університетом Думлупінар.

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Професор Гекхан Джошкун зазначив, що фахівці знайшли рідкісні косметичні засоби 10 різних кольорів, а також різні види аксесуарів для волосся, а ще – прикраси.

Ці речі знаходилися на місці, де у давні часи розташовувався "магазин" косметики та ювелірних виробів, він заходився на ринку стародавнього міста.

"Ми з’ясували, що в магазині продаються парфуми, ювелірні вироби та косметика, — сказав він, додавши, що вони знайшли багато флаконів для духів, ювелірних виробів і косметики.

Професор зазначив, що в розкопках виявили рум'яна і тіні.

"Ми знаємо, що стародавні римляни зберігали свої тіні для повік і рум’яна в устричних мушлях, і ми знайшли численні устричні мушлі в магазинах, де проводили розкопки", — пояснив професор.

Нагадаємо, в Аргентині виявили тіло жінки віком 900 років.

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