В Україні змінили правила реєстрації безробітних: що варто знати

В Україні змінили порядок реєстрації для безробітних. Зміни також стосуються перереєстрації, зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.

Про основні нововведення розповідає Юридичний Порадник. Зокрема, облік осіб, які шукають роботу, провадиться будь-яким обраним ними центром зайнятості.

Наразі подача виписки про місце проживання не потрібна. Водночас облік припиняється з дня подання відповідної заяви.

Реєстрацію, перереєстрацію зареєстрованих безробітних, припинення реєстрації під час дії воєнного стану можна здійснити:

при безпосередньому відвідуванні ЦЗ;

Відео дня

в електронній формі через:

через портал Дія;

засобами офіційного веб-сайту Державного центру зайнятості;

за допомогою технічних засобів електронних комунікацій.

Читайте також: Українські біженці можуть отримати до 9000 грн допомоги: про що мова

Безробітний зобов’язаний подати документи під час першого фактичного відвідування центру зайнятості, в якому його зареєстровано, після припинення або скасування воєнного стану.

Взята на облік ВПО, що не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, які застосовуються за звичайної процедури.

Пропонуємо також дізнатися як отримати гроші від організації Червоного Хреста.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!