В Україні можуть ввести кардинальні зміни в оплаті за одну з комунальних послуг: подробиці

В Україні можуть на певний час звільнити населення від оплати за транспортування природного газу. Дана ініціатива особливо важлива для мешканців сільської місцевості, які свого часу за власний кошт забезпечували прокладання газових мереж.

У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт №13095. Його ініціатор, народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Заремський, пропонує скасувати для громадян оплату за розподіл і транспортування газу, що допоможе знизити фінансове навантаження на сім’ї. Про це пише UAportal з посиланням на сайт "Експерт".

"У цей гіркий час влада має подбати про українські родини, забезпечуючи тепло й достаток у кожному домі", – йдеться у пояснювальній записці.

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Відповідно до законопроєкту, звільнення від оплати за доставку газу діятиме лише на час воєнного стану та протягом року після його завершення. Отже, у разі ухвалення цього документа Верховною Радою, плата за транспортування газу згодом буде відновлена.

Разом з тим, у ЗМІ з’явилася інформація, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення щодо поступового зростання тарифів на транспортування газу для оператора газотранспортної системи у період 2025–2029 років. Водночас для побутових споживачів вартість послуг залишиться незмінною завдяки чинному мораторію.

Крім того, жителі багатоквартирних будинків і надалі отримуватимуть окремі квитанції за технічне обслуговування газових мереж у домі, вартість якого може сягати 1,3 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні підвищили тариф на транспортування газу.

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