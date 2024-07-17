В Україні скасували переведення годинників: пояснюємо, за яким часом тепер житимемо

Україна відмовляється від сезонного переведення годинників: перехід на зимовий час стане останнім. 16 липня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4201, який скасовує переведення годинників з зимового на літній час та навпаки.

Це означає, що з 2025 року Україна житиме за київським часом (UTC+2) протягом усього року. Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 261 народний депутат.

"У цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде", – пояснив він.

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Перехід на єдиний час в Україні обговорювався вже давно. У 2021 році Верховна Рада вже ухвалила цей законопроєкт у першому читанні. Прихильники скасування сезонного переведення годинників аргументували це тим, що воно негативно впливає на здоров'я людей, призводить до порушень сну, зниження працездатності та навіть до зростання кількості ДТП.

Очікується, що перехід на єдиний час матиме низку позитивних наслідків:

Поліпшення самопочуття та працездатності людей.

Зменшення кількості аварій на дорогах.

Економія електроенергії.

Зручність для міжнародної комунікації.

Відмова від сезонного переведення годинників - це ще один крок України на шляху до євроінтеграції. Це рішення відповідає світовим практикам і свідчить про прагнення України до зближення з європейськими стандартами.

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