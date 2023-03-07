В Україні планують ще двічі підвищити пенсії у 2023 році: що відомо

В Україні у березні пенсіонерам провели індексацію пенсій. Мінімальна сума підвищення становила 100 гривень, а максимальна – 1500 гривень.

Втім, в уряді планують ще два підвищення виплат у 2023 році. Зокрема, пенсії збільшать у квітні та липні, повідомляє “Урядовий портал".

Зазначається, що з 1 квітня влада проведе автоматичний перерахунок для 0,6 млн працюючих пенсіонерів. Збільшення виплат проведуть з урахуванням оновленого страхового стажу.

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Дещо згодом, з 1 липня, уряд проіндексує на 19,7% спеціальні пенсії. Йдеться про виплати для 22,7 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

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Окрім цього, влада виплачуватиме щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком від 70 років. Надбавку, якщо сума пенсії не перевищує 10 340 гривень, встановлюють на рівні:

570 грн – людям старше 80 років;

456 грн – людям віком від 75 – 80 років;

300 грн – людям віком від 70 – 75 років.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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