В Україні здорожчали овочі з борщового набору: скільки доведеться заплатити за цибулю, картоплю та буряк

Українці все частіше відчувають на собі зростання цін на продукти, і цього разу черга дісталася овочам, необхідним для приготування улюбленої багатьма страви – борщу.

Як свідчать дані моніторингу цін, опубліковані на порталі Мінфін, вартість картоплі, цибулі та буряка відчутно зросла. Попри сезон збирання нового врожаю, ціни на овочі залишаються досить високими.

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Картопля подорожчала в середньому на понад 6 гривень за кілограм і тепер коштує близько 20 грн.

Цибуля хоч і дещо подешевшала порівняно з літом, проте її ціна все ще залишається досить високою – близько 13,76 грн/кг за ріпчасту цибулю.

На зростання цін на овочі впливає низка факторів, серед яких:

Сезонність: попри сезон збору нового врожаю, погодні умови, логістика та інші фактори можуть вплинути на ціноутворення.

Зростання вартості палива: підвищення цін на пальне призводить до подорожчання транспортування продукції, що, своєю чергою, відбивається на кінцевій вартості для споживача.

Інфляція: загальне зростання цін в економіці також впливає на вартість продуктів.

Експерти прогнозують, що ціни на овочі можуть стабілізуватися найближчим часом, однак значне зниження вартості навряд чи варто очікувати.

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