В Україні прогнозується зростання вартості пального: до яких цін слід готуватись українцям

Національний банк прогнозує підвищення цін на паливо в Україні до кінця 2025 року. Однак це підвищення, за їхніми оцінками, буде поступовим, і тому різкого стрибка цін на АЗС, ймовірно, вдасться уникнути.

Цю інформацію озвучили в самому регуляторі. Там підкреслили, що помірне подорожчання пального матиме позитивний вплив на економіку в цілому, оскільки завдяки вторинним ефектам це також сприятиме зниженню загальної інфляції.

"Зростання цін на пальне буде відносно низьким та стабільним до кінця року завдяки зменшенню волатильності світових цін на нафту (меншій різкості та частоті їх коливань. – ред.). ... Вимога щодо обов’язкового додавання біоетанолу до бензину, яка набула чинності з 1 травня 2025 року, не мала помітного впливу на його вартість, а з урахуванням відтермінування цієї вимоги до 1 січня 2026-го не відображатиметься в цінах пального принаймні до кінця року", – вказується в повідомленні.

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Прогноз щодо цін на бензин на 2026 рік

Згідно з чинним законодавством, у наступному році акциз на бензин збільшиться з 271,7 євро за 1000 літрів до 300,8 євро. Також підвищиться акциз на інші види пального:

на дизель – з 215,7 євро за 1000 літрів до 253,8 євро;

на автогаз – зі 173 євро за 1000 літрів до 198 євро.

У Національному банку підкреслили, що це значно вплине на вартість пального в Україні. "Темпи зростання цін пришвидшаться", – зазначають у регуляторі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільш надійні бензинові кросовери, які можуть пройти 500 тис. км без ремонту двигуна.

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